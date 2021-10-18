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Тилля Линдеманна заметили в гримерке Мари Краймбрери с букетом

Солист Rammstein Тилль Линдеманн явился в гримерку певицы Мари Краймбрери с букетом
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Кадр: видео Starhit

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн явился на концерт певицы Мари Краймбрери в Москве. Очевидцы заметили, как музыкант в сопровождении свиты зашел в гримерку артистки, где ей вручили букет, пишет Starhit.

Отмечается, что в гримерке Линдеманн пробыл около десяти минут, после чего со своим окружением проследовал в VIP-зал, откуда наблюдал за концертом 29-летней Краймбрери.

В апреле Линдеманна заметили на свидании с россиянкой.

В декабре 2020 года на юбилейном концерте «Золотой граммофон» между Краймбрери и певицей Светланой Лободой разразился конфликт из-за ванны. По словам продюсера Нателлы Крапивиной, обе артистки планировали использовать схожий реквизит в номерах, и организаторы отказались развести выступления по времени. Это вызвало недовольство Лободы, в итоге отказавшейся выступать. Краймбрери узнала о конфликте уже после выступления.

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