Тилля Линдеманна заметили в гримерке Мари Краймбрери с букетом

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн явился на концерт певицы Мари Краймбрери в Москве. Очевидцы заметили, как музыкант в сопровождении свиты зашел в гримерку артистки, где ей вручили букет, пишет Starhit.

Материалы по теме Что немцу хорошо. Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских Вспомнить дно Грязное белье Деппа, голые россиянки у Линдеманна и Шнур в политике: главные скандалы 2020 года

Отмечается, что в гримерке Линдеманн пробыл около десяти минут, после чего со своим окружением проследовал в VIP-зал, откуда наблюдал за концертом 29-летней Краймбрери.

В апреле Линдеманна заметили на свидании с россиянкой.

В декабре 2020 года на юбилейном концерте «Золотой граммофон» между Краймбрери и певицей Светланой Лободой разразился конфликт из-за ванны. По словам продюсера Нателлы Крапивиной, обе артистки планировали использовать схожий реквизит в номерах, и организаторы отказались развести выступления по времени. Это вызвало недовольство Лободы, в итоге отказавшейся выступать. Краймбрери узнала о конфликте уже после выступления.