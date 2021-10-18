На Украине прокомментировали смерть дипломата

Министерство иностранных дел (МИД) Украины подтвердило информацию о том, что погибшим в Киеве дипломатом был бывший посол Украины в Эстонии и специальный представитель страны по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский. Соответствующий комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

В сообщении МИД говорится, что Крыжановский трагически погиб на 60-м году жизни. В ведомстве отметили, что дипломат пришел в МИД в 1992 году и за время работы направлялся в долгосрочные командировки в постпредство Украины при международных организациях в Вене и при ООН в Нью-Йорке.

О смерти дипломата стало известно в субботу, 16 октября. Мужчину без признаков жизни обнаружила домработница, которая пришла делать уборку в его дачном доме в столичном районе Осокорки. Имя дипломата изначально не раскрывалось, уточнялось лишь, что ему было 60 лет.

Изначально также сообщалось, что смерть украинца носила насильственный характер. Однако позже правоохранители заявили, что дипломат мог погибнуть в результате несчастного случая. Так, по версии полиции, мужчина упал с лестницы, а потом поднялся на второй этаж в комнату, где позже его и обнаружили мертвым. По данным судмедэкспертов, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Ранее 18 октября издание «РБК-Украина» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что погибшим оказался Крыжановский. По информации собеседника агентства, следствием предварительно установлено, что мужчина умер в результате несчастного случая.