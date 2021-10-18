Песков оценил уровень опасности России для других стран

Песков назвал Россию сильной страной, которая не представляет ни для кого опасности

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал о том, что Россия — огромная, сильная страна, которая никому не угрожает, ни для кого не представляет опасности и ищет партнеров среди государств Европейского союза (ЕС). Об этом он заявил в интервью для документального фильма под названием «Владимир Путин: хозяин игры» (Poutine, le maître du jeu) телеканала France 5, передает РИА Новости.

Песков, отвечая на вопрос о том, хочет ли Москва, чтобы Европа была «разобщенной», отметил, что Россия совершенно не заинтересована в этом. По его словам, Россия желает, чтобы европейские страны процветали, но при этом все были независимы друг от друга. «Идут поиски... самостоятельной обороны для европейцев, им нужна своя армия... Останутся ли американцы в Европе, продолжат ли они защищать европейцев против "страшных" русских?», — оценил ситуацию представитель Кремля.

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В качестве примера исходящей от России «угрозы» французская журналистка привела ситуацию, когда весной Москва якобы «наращивала» войска у границ Украины. Песков подчеркнул, что в Москве могут «понять» такие ощущения, но при этом необходимо быть лучше информированными о ситуации. Перед тем как российские войска начали перемещаться, около границы проходили масштабные учения НАТО, однако про них никто не писал, указал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков рассказал, что политики западных стран допустили просчеты при переходе на альтернативные источники энергии. «Они надеялись на ветрогенерацию, а ветер кончился. Вот несколько месяцев не было ветра. Они надеялись на спотовый рынок, а спотовый рынок переехал туда, где дороже», — рассказал пресс-секретарь президента. При этом западные политики не хотят признавать своих ошибок, опасаясь утратить свои властные полномочия, пояснил он.

