Российскую ракету «Оникс» модернизировали

Крылатая ракета П-800 «Оникс» сможет уничтожать наземные объекты. Модернизация российской разработки расширила перечень потенциальных целей. Об этом генеральный директор, генеральный конструктор ВПК «НПО машиностроения», член регионального совета Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Леонов заявил в интервью РИА Новости.

Изначально ракету «Оникс» разработали для поражения надводных целей. Ракету несут надводные и подводные корабли, а также подвижный береговой ракетный комплекс «Бастион». Модернизация боеприпаса позволила поражать наземные цели.

Леонов отметил, что еще в 2016 году министр обороны Сергей Шойгу рассказал на совещании у президента России Владимира Путина о применении ракет в Сирии. Министр отметил, что комплексы «Бастион» закрыли все побережье благодаря возможности поражать наземные и морские цели.

«Ее могут использовать подводные лодки, надводные корабли, самолеты и наземные береговые ракетные комплексы. То есть можно говорить о том, что ракета унифицирована по носителям и универсальна по целям», — пояснил Леонов.

В сентябре издание 19FortyFive сравнило американский истребитель F-35 с российским Су-35. В материале отметили, что дальность применения ракетного вооружения Су-35 составляет более 300 километров, а ракеты «Оникс» представляют угрозу для кораблей.

В марте авторы The Drive предположили, что российским ракетам «Оникс» сможет противостоять система радиоэлектронной борьбы AN/SLQ-62 Transportable Electronic Warfare Module-Speed To Fleet (TEWM-STF). Эти комплексы установлены на эсминцах типа Arleigh Burke Военно-морских сил США, которые базируются в Испании.