В Приамурье неизвестные подожгли памятник воинам Великой Отечественной войны

В Амурской области неизвестные подожгли памятник воинам-ерофеемцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел в поселке городского типа Ерофей Павлович. Как рассказал источник издания, возле памятника горели венки, а сам монумент был покрыт копотью. На странице Сковородинский Район во «Вконтакте» уточнили, что для тушения возгорания выезжала бригада пожарных. В результате поджога пострадало керамико-гранитное покрытие, а также сгорела мемориальная плита с надписями погибших.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают причастных к произошедшему.

В 2019 году жителя Сургута приговорили к полутора годам колонии-поселения после того, как он сжег на Вечном огне венок и ветки деревьев. Всего от действий вандала пострадало 10 деревьев.