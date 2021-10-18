Суздаль станет новогодней столицей России

Губернатор Владимирской области Александр Авдеев рассказал, что Суздаль в год своего тысячелетия, в 2024-м, станет новогодней столицей России. Указ о проведении в городе масштабных праздничных мероприятий подписал президент Владимир Путин. Об этом глава региона написал в Instagram.

«Мы стремительно приближаемся к юбилею Суздаля. (...) 2024-й — год своего 1000-летия — город встретит как Новогодняя столица России. За зимними праздниками последует целый ряд крупных и ярких мероприятий», — анонсировал Авдеев, добавив, что область готовится принимать миллионы гостей со всего света.

Глава региона подчеркнул, что в планах сделать город комфортнее не только для туристов, но и для жителей. В Суздале построят новую школу, модернизируют библиотеку, создадут парковки, организуют современное уличное освещение, благоустроят территории и введут многие другие удобства.

Ранее россиянам назвали несколько городов, куда можно отправиться в путешествие, чтобы полюбоваться необычной архитектурой. Специалисты сервиса советуют посетить поселок Красная Поляна в Краснодарском крае недалеко от Сочи, католический храм Пресвятого Сердца Иисуса в Самаре, а также Мюнстерскую улицу в Рязани.