Момент эвакуации после стрельбы в школе Пермского края попал на видео

Момент эвакуации после стрельбы в школе поселка Сарс Пермского края попал на видео. Ролик в понедельник, 18 октября, публикует Telegram-канал «112».

На кадрах около десятка учеников идут со стороны школы. Слышно, как некоторые из них смеются. Настроение у школьника, снявшего ролик, также приподнятое. Он радуется, что занятия завершились раньше времени. После того, как шестиклассник дважды выстрелил из карабина, педагоги вывели учащихся сначала в спортивный зал, а затем через запасной выход на улицу.

Ранее 18 октября сообщалось, что подросток украл у отца «Сайгу», пришел с оружием в школу до начала уроков и устроил стрельбу.