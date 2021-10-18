Бывший член якудзы рассказал о жизни после выхода из группировки

Бывший член синдиката мафии якудза «Кудо-кай» Такаши Накамото стал шеф-поваром и открыл собственную лапшичную в японском городе Китакюсю. В интервью The Washington Post он рассказал, почему ушел из банды и как вернулся к обычной жизни.

В 2015 году, отбывая свой последний тюремный срок, Накамото задумался о том, что станет делать после освобождения. По словам мужчины, в то время он уже потерял веру в преступную организацию, ее будущее и понял, что пора оттуда уходить.

«Несмотря на то что я покинул мир якудза, я многому там научился», — рассказал 55-летний Накамото и уточнил, что решимость, с которой он раньше был готов умереть за банду, начал вкладывать в жизнь и работу в нормальном обществе.

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Однако начать собственный бизнес ему было непросто. Во-первых, в Японии действуют правила, согласно которым бывшим членам якудзы запрещено открывать банковский счет или подписывать договор аренды в течение как минимум пяти лет после ухода из организации. Во-вторых, Накамото решил открыть ресторан в районе, где двадцать лет назад члены «Кудо-кай» разгромили чайную. Так члены синдиката решили отомстить владельцу магазина Тосиюки Цудзи, который выкупил здание, чтобы оно не досталось банде.

Чтобы наладить отношения с предпринимателями, мужчина честно рассказывал им о времени, проведенном в синдикате, а также добровольно очищал улицы от мусора, участвовал в фестивалях и различных мероприятиях в торговом районе города. «Ничего не изменится, если вы будете бездельничать и ждать, пока пройдут пять лет ограничений. Вы не можете ждать, что другие помогут вам. Вы должны действовать первыми», — сказал Накамото и добавил, что ему удалось впечатлить своими действиями главу торгового района Цудзи и открыть ресторан на 13 мест, расположенный в переулке между парикмахерской и прачечной.

«Теперь, если кто-то из бывших членов якудзы приходит ко мне, я сначала разговариваю с ним, глядя в глаза, чтобы увидеть, действительно ли он хочет начать все сначала», — уточнил Цуджи. По его словам, «каждый заслуживает права выбирать работу».

Согласно данным The Washington Post, около десяти лет назад группировки якудзы стали настолько финансово влиятельными, что власти Японии приняли постановления, запрещающие любому бизнесу или человеку быть связанным с членами или деятельностью организации. По словам известного специалиста по криминальной социологии и якудза Нобору Хиросуэ, эти законы помогли изолировать якудзу от общества: ее члены больше не могли открывать банковские счета, снимать дома, получать страховку или приобретать мобильные телефоны. Отмечается, что из-за этого закона досрочно «вышли на пенсию» лидеры мафии и отошли от дел многие их подчиненные. Благодаря принятым мерам снизилось количество членов якудзы, что сделало возможным для ее давних членов, таких как Накамото, покинуть организацию, не опасаясь возмездия.

По данным Национального центра по борьбе с преступными организациями, в 2011 году было около 70 300 известных членов якудза, по итогам 2019 года насчитывалось около 28 тысяч членов и кандидатов в банды, что стало рекордно низким показателем с 1958 года. А в 2020 году их число упало до 25 900 человек.