Названы сто лучших сериалов XXI века по версии «Би-би-си»

Лучший сериалом XXI века по версии «Би-би-си» названа американская криминальная драма «Прослушка» от HBO, выходившая с 2 июня 2002 года по 9 марта 2008 года. Полный рейтинг из сотни самых выдающихся телепроектов столетия опубликован на сайте британской вещательной корпорации.

На второй строчке списка расположилось шоу «Безумцы», выходившее на телеканале AMC с 19 июля 2007 года по 17 мая 2015 года. За ним следует криминальная драма «Во все тяжкие», премьерные серии которой транслировались по AMC с 20 января 2008 года по 29 сентября 2013 года.

В десятку лучших сериалов XXI столетия также вошли «Дрянь» (BBC Three и Amazon Video, 2016-2019), «Игра престолов» (HBO, 2011-2019), «Я могу тебя уничтожить» (BBC One и HBO, 2020), «Оставленные» (HBO, 2014-2017), «Американцы» (FX, 2013-2018), британская версия шоу «Офис» (BBC Two и BBC One, 2001-2003) и «Наследники» (HBO, 2018 — настоящее время).

Рейтинг был составлен по итогам опроса 206 критиков, журналистов, ученых и представителей индустрии из 43 стран.

В 2016 году «Би-би-си» представил сотню лучших фильмов XXI века, в котором первое место занял психологический триллер Дэвида Линча «Малхолланд драйв», выпущенный в 2001 году.