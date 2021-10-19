Двигающиеся навстречу войскам Эрдогана колонны бронетехники попали на видео

Сирийская армия продолжает перебрасывать бронетехнику на линию фронта в провинции Алеппо на фоне угроз со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Двигающиеся навстречу турецким войскам боевые машины попали на видео, которое во вторник, 19 октября, публикует близкое к Минобороны России издание «Русская весна».

В частности, на кадрах запечатлен полигон Джаббуль, располагающийся в Алеппо. Отмечается, что его используют в качестве пункта временного размещения техники на одном из маршрутов, по которому перебрасывается подкрепление. В ролике можно увидеть танки и БМП-2, состоящие на вооружении сирийских военных.

16 октября стало известно, что Вооруженные силы Сирии начали перебрасывать на фронт на севере страны дополнительную военную технику. Речь шла о танках Т-90, реактивных системах залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» и самоходных артиллерийских установках (САУ) «Гвоздика».

До этого сообщалось, что турецкая армия завершила подготовку к операциям на севере Сирии и ждет приказа, чтобы начать вторжение в четыре сирийских города: Манбидж, Тель-Тамир, Айн Иса и Тель-Рифат. Целью операции должны были стать курдские формирования из числа сторонников запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК). При этом Эрдоган анонсировал начало «совсем иной» борьбы Анкары в Сирии. В частности, турецкий лидер подчеркивал, что его страна будет бороться как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима президента Сирии Башара Асада.