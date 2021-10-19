Умер один из создателей истребителя Су-30

В субботу, 16 октября, умер российский авиаконструктор Игорь Емельянов. Представитель высшего технического руководства ОКБ Сухого работал над системами истребителя Су-27 и был одним из создателей Су-30. О его кончине сообщает компания «Сухой».

Игорь Емельянов пришел в ОКБ Сухого после окончания Московского авиационного института в 1958 году. Он прошел путь от инженера-конструктора до ведущего конструктора по особо сложным объектам и начальника отдела.

Емельянов возглавлял работы над топливными системами ряда самолетов, включая Су-25, Су-27 и Т-4. Он разработал новый метод защиты топливных баков от взрыва, который внедрили на нескольких самолетах ОКБ Сухого. Также авиаконструктор принимал участие в разработке новых насосных систем для перекачки топлива, которые используют в Су-27, Су-30, Ил-62 и Т-22.

В 1991 году Игорь Емельянов стал заместителем главного конструктора, а в 1992 году он возглавил работы над истребителем Су-30. Также Емельянов работал над экспортными модификациями самолета.

Ранее о подготовке учебного боя с применением индийских Су-30МКИ сообщило издание The Drive. Самолетам российского производства предстоит провести маневры с американскими F-15 Eagle и F-35 Lightning II Сил самообороны Японии.