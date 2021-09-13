Российская авиация провела массированный авиаудар

Российские и белорусские самолеты поразили более 50 целей на учениях «Запад-2021»

Российские самолеты в составе авиации коалиционной группировки войск провели массированный удар по условному противнику в ходе стратегических учений «Запад-2021». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Нанесение удара обеспечивало более шестидесяти единиц авиационной техники, включая самолеты истребительной, штурмовой и дальней авиации. Так, разведку обеспечивали самолеты Су-24МР, а модернизированные штурмовики Су-25СМ3 ликвидировали средства противовоздушной обороны условного противника бомбовым ударом. Также для уничтожения целей использовали истребители-бомбардировщики Су-34. Последние сбросили 24 бомбы на основные объекты и бронетехнику противника, отметили в оборонном ведомстве.

В свою очередь, дальние бомбардировщики Ту-22М3 уничтожили пункты управления. Действия ударных самолетов прикрывали истребители Су-30, Су-35. Удары авиации корректировали группы глубинной разведки из состава бригады специального назначения ВДВ.

Ранее стало известно, что российские пилоты получат новое оружие. Пистолет-пулемет ППК-20 войдет в состав носимого аварийного запаса пилотов штурмовой, истребительной и бомбардировочной авиации.