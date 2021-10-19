В МИД назвали повод для отказа России от евро

Замглавы МИД Панкин: Россия откажется от евро, если ЕС будет использовать его для давления

Если Евросоюз (ЕС) начнет использовать евро для внешнеполитического давления таким же образом, как это делают США с долларом, то Россия объявит политику отказа от европейской валюты. Такой повод в интервью «Интерфаксу» назвал замглавы МИД России Александр Панкин.

По его словам, как только Москва заметит, что евро становится инструментом давления и контроля, она задействует весь «багаж знаний и механизмов дедолларизации», накопленный за последнее время.

Дипломат признал, что пока проблем в расчетах в евро Россия не замечает, поэтому поводов отказываться от валюты, кроме чисто политических, нет. Сейчас такое поведение было бы экономически нецелесообразным и привело бы к потерям для российского бизнеса. Вместо этого, сказал Панкин, Москва хочет договориться с Брюсселем о повышении международной роли евро, чтобы его можно было использовать для расчетов по энергоресурсам.

Замглавы МИД заметил, что дедолларизация была защитной мерой, претензий к доллару как таковому нет. Трудности вызывает политика США, использующих свою национальную валюту как экономическое оружие в международном масштабе.

Политику дедолларизации Россия начала проводить после воссоединения с Крымом в 2014 году, на которое отреагировали США. После того как в 2018 году под ограничения попали ряд российских миллиардеров, действия резко активизировались. Тогда Центробанк за несколько месяцев почти полностью продал американский госдолг.

В 2021 году Минфин сообщил о полном исключении доллара из состава Фонда национального благосостояния. Год назад президент страны Владимир Путин рассказал, что доля доллара в российском экспорте впервые опустилась ниже 50 процентов.