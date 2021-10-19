Суд конфисковал имущество владеющей 385 счетами в банке семьи офицера ФСБ

Суд изъял две квартиры у открывших 385 счетов в банках экс-офицера ФСБ Кулюкина и его жены

Щербинский суд Москвы постановил изъять две квартиры площадью 103 и 104 квадратных метра и нежилое помещение, а также деньги с банковских счетов бывшего сотрудника ФСБ Михаила Кулюкина и его семьи. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Имущество обращено в доход государства по иску заместителя генпрокурора Виктора Гриня. Он просил конфисковать денежные средства, недвижимость и 20 ювелирных украшений. Но суд удовлетворил иск лишь частично.

Ранее 19 октября сообщалось, что Генпрокуратура нашла у семьи офицера ФСБ 385 счетов в российских и зарубежных банках. Михаил Кулюкин возглавлял 3-е отделения 2-го отдела 2-й службы управления материально-технического обеспечения 7-й службы ФСБ, а его супруга Татьяна работала в кадровой службе того же управления. Поводом для прокурорской проверки стала информация из уголовного дела о махинациях при закупке индивидуальных рационов питания (ИРП), которые через ООО «Оборонпродкомплект» поставлялись в Минобороны, Росгвардию и ФСБ.

К моменту прокурорской проверки у супругов имелось уже 203 счета, на которых находились в основном суммы от 1,3 до 4,7 миллиона рублей, а также 43 тысячи долларов. Генпрокуратура посчитала, что эти деньги получены коррупционным путем.