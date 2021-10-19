Новый метод оценки финансового положения россиян разъяснили

Новая методика оценки финансового положения россиян, предложенная Росстатом — это шаг на пути к более четкому определению границ бедности и нуждаемости граждан, так как она предусматривает более детальную и длительную оценку доходов населения. Об этом «Ленте.ру» рассказал первый вице-президент Центра стратегических разработок (ЦСР) Глеб Покатович.

По его словам, новый способ предлагает учитывать активы граждан, социальную помощь в натуральном виде, а также подразумевает внедрение нового подхода — по выборочному наблюдению за доходами и социальными выплатами одних и тех же индивидов.

«Фактически новая методика исключит из числа бедных (то есть — потенциальных адресатов социальных выплат со стороны государства) ту часть населения, которая де-факто бедными не является», — разъяснил специалист.

Покатович подчеркнул, что текущая государственная политика повышает адресность мер поддержки, что положительно скажется на уровне бедности в стране. Он уточнил, что адресность увеличивается как за счет изменения порядка назначения социальных выплат — размера пособий и способов их получения, — так и за счет новых инструментов.

Ранее стало известно, что Росстат решил усовершенствовать методы оценки финансового положения россиян. В частности, в оценку доходов россиян хотят включить социальные льготы в натуральном виде и финансовые активы. В перспективе это даст возможность использовать эти данные при разработке социальных и демографических мер.