На Украине захотели проверить психику всех кандидатов в чиновники и депутаты

В Верховной Раде предложили проверять у психиатра всех кандидатов в чиновники и депутаты

Депутатская группа «За будущее» внесет в Верховную Раду законопроект об обязательном психиатрическом осмотре всех кандидатов на выборные должности и госслужбу перед вступлением в должность. Об этом с трибуны парламента заявил ее соруководитель Тарас Батенко, пишет портал «Гордон».

По словам политика, такое предложение необходимо рассмотреть на фоне «атмосферы ненависти», которая воцарилась среди депутатов и чиновников на фоне известий смерти внефракционного депутата Антона Полякова. Он подчеркнул, что слышал множество инсинуаций и клеветнических высказываний на этот счет, и предложил коллегам провериться у психиатра.

Батенко предложил, чтобы люди, которые «сеют человеконенавистнические выводы», не могли более занимать публичные должности, и указал на то, что инициатива его группы позволит положить конец такой практике на Украине. «Неотложно предусмотреть обязательство всех кандидатов на выборные должности проходить психиатрический анализ, психосмотр», — потребовал депутат.

Известие о смерти Полякова появилось в сети 8 октября. Депутат находился на заднем сиденье автомобиля, который остановили киевские полицейские. Ему стало плохо, врачи скорой не смогли спасти депутата. Он состоял в депутатской группе «За будущее». Ранее Поляков был членом партии «Слуга народа».

Позже, как отмечает портал, стало известно, что депутат от правящей фракции Галина Третьякова обрадовалась новости о смерти коллеги. В партийном чате она написала, что для действующей власти «одним врагом стало меньше». Это вызвало крупный скандал в парламенте и украинских медиа.