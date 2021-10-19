Минздрав назвал число прошедших повторную вакцинацию от COVID-19 россиян

Глава Минздрава Мурашко: от COVID-19 повторно вакцинировались более 2,5 миллиона человек

За последнее время повторно вакцинировались от коронавируса свыше 2,5 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщают «Известия».

Он отметил, что люди, проходящие ревакцинацию от коронавируса, заботятся о своем здоровье.

Ранее глава Минздрава сообщил, что в шести российских регионах ситуация с COVID-19 остается напряженной, там требуется применять индивидуальный подход при введении ограничительных мер. Среди таких регионов Мурашко назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан. Помимо этого, в список Минздрава попали Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край.