Минздрав назвал число прошедших повторную вакцинацию от COVID-19 россиян

За последнее время повторно вакцинировались от коронавируса свыше 2,5 миллиона россиян, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, сообщают «Известия».
Он отметил, что люди, проходящие ревакцинацию от коронавируса, заботятся о своем здоровье.
Ранее глава Минздрава сообщил, что в шести российских регионах ситуация с COVID-19 остается напряженной, там требуется применять индивидуальный подход при введении ограничительных мер. Среди таких регионов Мурашко назвал три республики — Удмуртия, Башкирия и Татарстан. Помимо этого, в список Минздрава попали Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край.