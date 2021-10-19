Акула покусала решившего освежиться в океане гостя свадьбы

В Австралии акула вцепилась в ногу гостю свадьбы, который решил освежиться в океане

В Австралии акула покусала мужчину, который решил освежиться в океане. Об этом сообщает Daily Record.

34-летний Тодд Прайс был гостем на свадьбе своего друга, которая праздновалась на яхте в океане у архипелага Уитсанди, недалеко от побережья штата Квинсленд. В пылу вечеринки мужчина решил окунуться в воду. «Мне стало жарко, и я решил нырнуть. Я не собирался плавать, просто хотел немного освежиться», — рассказывает Прайс.

Как только мужчина вынырнул рядом с яхтой, он почувствовал, что что-то дергает его за ногу. Прайс опустил руку в воду, и нащупал голову хищной рыбы. Мужчина оттолкнул ее и начал взбираться по трапу на борт, но в этот момент акула атаковала и вцепилась купальщику в «нижнюю часть ноги».

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Прайсу удалось забраться обратно на судно, но он получил серьезную травму. На борту ему оказали первую помощь и срочно отвезли на ближайший остров, откуда пострадавшего вертолетом доставили в больницу. Сотрудник скорой помощи штата Квинсленд заявил, что Прайсу «очень повезло» отделаться достаточно легкими ранениями.

Специалисты заявили, что мужчина решил прыгнуть в воду в самое неподходящее время — около половины седьмого вечера. В эти часы акулы обычно начинают охотиться, и поэтому они особенно агрессивны. Сейчас Прайс восстанавливается в больнице и находится в «хорошем расположении духа».

Сообщается, что нападения акул в районе происшествия случаются крайне редко. Последний случай был зафиксирован в 2019 году, когда хищная рыба атаковала двух туристов из Великобритании, один из которых лишился ноги в результате нападения.

Ранее сообщалось, что серфер из американского штата Калифорния описал нападение акулы-людоеда. Он рассказал, что на его ноге «как будто бы сомкнулись клещи».