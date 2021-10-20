Установлено время пребывания викингов в Америке

Исследователи из Канады и Нидерландов нашли доказательства пребывания викингов в Северной Америке в 1021 году. Посвященная времени нахождения первых европейцев на континенте статья ученых опубликована в журнале Nature.

Единственным подтвержденным местом, где жили викинги в Северной Америке, является раскопанное в 1960 году средневекового поселения Л’Анс-о-Медоуз (L'Anse aux Meadows) на севере острова Ньюфаундленд. Однако точный возраст этого поселения не был установлен — разброс радиоуглеродных датировок охватывал всю эпоху викингов. Исследователи из Гронингенского университета и Мемориального университета Ньюфаундленда отобрали три фрагмента древесины, которые ассоциируются с пребыванием на острове викингов — на что указывают следы использования металлических лезвий, не использовавшихся тогда коренным населением. Ученые смогли выделить 83 годичных кольца и провели 127 радиоуглеродных датирований.

Определить точный возраст предметов помогла мощная солнечная вспышка на рубеже 992 и 993 годов. «Отчетливый рост содержания радиоуглерода (изотопа углерод-14 — прим. "Ленты.ру"), произошедший между 992 и 993 годами нашей эры, был обнаружен в годичных кольцах по всему миру», — отмечает руководитель исследования, доцент Гронингенского университета Майкл Ди. В каждом из фрагментов древесины эта метка находилась на расстоянии 29 годичных колец от края. На основании этого ученые заключили, что рубка древесины жившими на острове викингами произошла в 1021 году — ровно тысячу лет назад.