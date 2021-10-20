В Киргизии пограничников поймали на крупных взятках

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержал по подозрению в коррупции несколько сотрудников Пограничной службы (ПС) ГКНБ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации ведомства, на крупных взятках поймали начальника штаба, первого заместителя руководителя Пограничной службы ПС республики Курсанбека Бекташова, начальника расположенного на границе с Узбекистаном пункта пропуска и начальника управления ПС ГКНБ по Ошской области.

«Пресечена устойчивая коррупционная деятельность военнослужащих Пограничной службы ГКНБ», — сказано в сообщении ГКНБ.

По версии следствия, Бекташов вместе с другими задержанными регулярно вымогал деньги у пересекающих пограничный пост граждан Узбекистана, в том числе у водителей грузовых автомобилей. В отношении задержанных заведено уголовное дело, сейчас они находятся в изоляторе временного содержания ГКНБ.

19 октября Верховный суд Киргизии реанимировал приговор бывшему президенту республики Алмазбеку Атамбаеву по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Кроме того, бывшему президенту предъявлены обвинения в коррупции, незаконном обогащении, организации захвата власти, а также в убийстве его сторонниками спецназовца при сопротивлении.