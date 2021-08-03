Бывшего премьер-министра Киргизии задержали по делу о коррупции

В Киргизии задержали бывшего премьер-министра страны Темира Сариева. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики, пишет «Sputnik Кыргызстан».

Сариев был задержан по делу о коррупции при реализации проекта разработки золоторудного месторождения Кумтор. Его подозревают в том, что он, будучи министром экономики Киргизии, занизил сумму экологического ущерба от работы месторождения на несколько миллиардов сомов.

В ведомстве отметили, что в отношении бывшего премьера будут продолжены следственные действия, по результатам которых в ближайшие пару суток Первомайский районный суд изберет ему меру пресечения.

2 августа в ГКНБ заявили, что в Бишкек был доставлен бывший президент Киргизии Аскар Акаев, являющийся фигурантом дела о коррупции при разработке Кумтора. После своего допроса он рассказал журналистам, что в отношении него не возбуждено никаких уголовных дел, и сообщил о своем намерении улететь обратно в Москву.