Сын регионального экс-министра пригрозил расстрелять одноклассников из арбалета

Сын бывшего министра поддержки и развития малого предпринимательства Нижегородской области Дениса Лабузы пригрозил расстрелять одноклассников из арбалета из-за того, что те выбросили его вещи в окно. Об этом в среду, 20 октября, сообщает в своем Telegram-канале издание «Подъем».

«Детский конфликт. Мой сын пообещал принести в школу арбалет. Родители неадекватно среагировали, не разобравшись, написали заявление, все перевернули с ног на голову», — прокомментировал ситуацию региональный экс-министр.

Лабуза добавил, что в настоящее время полиция проводит проверку. По его словам, правоохранители устанавливают, кто именно из детей участвовал в конфликте и выбрасывал вещи.

«Если родители не хотят нормально решить конфликт, а опускаются до уровня 11-летних детей, значит, будем решать его через суд», — подчеркнул он.

Лабуза также рассказал, что полицейские проверили условия хранения имеющегося у него ружья, констатировав, что доступа третьих лиц к оружию нет. «Было б что-то не положено, изъяли бы», — резюмировал чиновник.

Ранее сообщалось, что сын депутата от «Единой России» гордумы Асбеста Елены Таниди пришел с пистолетом в городской политехникум в Свердловской области и совершил несколько выстрелов в воздух возле здания. После инцидента ему пришлось отчислиться из учебного заведения.