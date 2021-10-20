Бузова заявила о готовности стать матерью

Российская певица, телеведущая Ольга Бузова в интервью «Комсомольской правде» (КП) заявила, что ее главная роль в жизни еще не сыграна. Артистка подчеркнула, что еще «не испытала чудо быть мамой».

Бузова призналась, что давно приобрела готовность стать матерью. Она рассказала о прошлых комплексах из-за отсутствия детей. Однако сейчас к этому обстоятельству она относится спокойно.

«Я давно готова. В 22 я думала, что в 25 у меня уже будет ребенок. Я хотела и хочу детей. Просто так получается в жизни, что не происходит этого», — заявила певица.