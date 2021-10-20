«Новая газета» попросила Дурова остановить атаку ботов на Telegram-канал

Редакция издания «Новая газета» обратилась к основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову с просьбой остановить атаку ботов на свой канал. Соответствующий пост появился в Telegram.

Представители «Новой газеты» рассказали, что начали фиксировать подозрительную активность на канале 15 октября. «За неделю количество подписчиков на канале увеличилось более чем в два раза. Подписываются, судя по статистике, по прямой ссылке. Со вчерашнего вечера подписались уже более 20 тысяч, и стремительный рост продолжается», — говорится в официальном сообщении.

В редакции отметили, что написали об этом в поддержку Telegram, но пока не получили ответа. Журналисты попросили администрацию мессенджера отреагировать на атаку. «Мы никак не можем остановить ботов самостоятельно, закрыть канал мы тоже не можем. На данный момент на канале более 141 тысячи подписчиков, до атаки нас было чуть более 72 тысяч», — подчеркнули они и добавили, что никогда не покупали подписчиков.

8 октября сообщалось, что главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов стал лауреатом Нобелевской премии мира. Уточнялось, что журналиста и его филиппинскую коллегу Марию Рессе удостоили награды «за усилия по защите свободы слова, что является необходимым условием демократии и прочного мира». Муратов позднее признался, что столкнулся с неприятными чувствами после получения премии: он надеялся, что награду вручат всему изданию, а не ему лично.

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