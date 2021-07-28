Суд обязал «Новую газету» удалить статью о прослушке телефона

Московский арбитражный суд удовлетворил иск журналиста Антона Красовского и телеканала RT к политику и правозащитнику Леониду Гозману и «Новой газете», сообщил Красовский в своем Telegram-канале.

По словам журналиста, суд обязал удалить письмо Гозмана о прослушке, а также опубликовать в качестве опровержения решение суда. «А сам Гозман должен мне выплатить 300 тысяч рублей компенсации», — написал Красовский, добавив, что компенсаций от него не ждет, как и извинений.

Сам Гозман в разговоре с РБК сообщил о решении подавать аппеляцию. Он отметил, что решение его не удивило, а суд «абсолютно игнорировал здравый смысл».

Также он заявил что в ответ на просьбу пояснить, чем объясняется сумма в 300 тысяч рублей, представитель истца отметил, что это для того, чтобы Гозман «больше не высказывался таким образом про RT».

Иск в арбитражный суд Москвы поступил в апреле. Его подали от имени АНО «ТВ-Новости», учредителя телеканала RT, и журналиста этого канала Антона Красовского к политику и правозащитнику Леониду Гозману и «Новой газете». В своей статье Гозман утверждал, что его разговор с бывшим депутатом Госдумы Игорем Яковенко после приглашения в передачу Красовского «Антонимы» якобы прослушивался спецслужбами, а его содержание предали RT, и оно стало известно Красовскому.

В марте «Новая газета» опубликовала расследование о казнях в Чечне. В ней бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев рассказал об обстоятельствах якобы убийства как минимум 13 человек из «списка 27». Из-за публикации бойцы полка полиции спецназначения попросили президента России Владимира Путина обратить внимание на «гнусные нападки фейкового издания, каковой является "Новая газета"».

