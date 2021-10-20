Тягу российских паралимпийцев к допингу объяснили

Президент Российской федерации футбола инвалидов Георгий Луначарский рассказал, почему некоторые паралимпийцы употребляют запрещенные препараты. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Тягу спортсменов с инвалидностью к допингу функционер объяснил желанием атлетов получить материальную выгоду, так как победители Паралимпиады приравниваются к олимпийским чемпионам. «Тоже получают 4 миллиона рублей и пожизненную стипендию — 32 тысячи. Плюс квартиры, автомобили, разные льготы», — заявил Луначарский.

При этом он подчеркнул, что в случае обнаружения у спортсмена допинга, государство не лишает его никаких привилегий. Это, по мнению Луначарского, порождает безнаказанность.

Сборная России была в полном составе отстранена от участия в Паралимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро, а на Играх 2018 и 2020 годов выступала в нейтральном статусе без государственного флага и гимна. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).