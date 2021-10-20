Татьяна Буланова объяснила свое заявление о жертвах сексуальных домогательств

Российская певица Татьяна Буланова заявила, что не называла жертв сексуальных домогательств проститутками. Слова артистки приводит «Собеседник».

«Нельзя никогда продаваться. Честь и достоинство должны быть превыше всего. Я не придерживаюсь правила, что добиваться своей цели нужно всеми способами. При этом я не называла женщин, столкнувшихся с сексуальными домогательствами, нехорошим словом», — объяснила Буланова. Исполнительница хита «Не плачь» подчеркнула, что о харассменте стоит сообщать либо сразу, либо не вспоминать об этом вообще.

Ранее Татьяна Буланова назвала проститутками женщин, рассказавших о случаях сексуальных домогательств только спустя годы. Российская актриса Елена Проклова раскритиковала заявление певицы, отметив, что жертв харассмента нельзя осуждать.