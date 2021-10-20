Песков прокомментировал информацию о возможных перестановках в правительстве

Песков: в Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках в правительстве

В Кремле заранее не сообщают о кадровых перестановках в правительстве. Так прокомментировал сообщения СМИ о возможных перестановках в кабмине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его цитирует РИА Новости.

Ранее в СМИ появилась информация о грядущей перестановке в правительстве России, которая может затронуть нескольких чиновников, об этом сообщили ряд источников, близких к кабмину.

«Мы никогда не анонсируем», — так официальный представитель Кремля ответил на вопрос о возможной ротации в правительстве.

Ранее Песков оценил возможность обращения Путина к россиянам по ситуации с COVID-19. По его словам, у Путина пока нет планов выступить по ситуации с коронавирусом в стране. Он подчеркнул, что Кремль сообщит об обращении, если оно будет запланировано.