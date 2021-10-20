51-летняя актриса снялась в откровенном боди для обложки журнала

Американская актриса Тараджи Хенсон приняла участие в откровенной фотосессии и попала на обложку журнала Women's Health. Соответствующая серия снимков появилась на ее странице в Instagram.

51-летняя знаменитость снялась в нескольких образах. Так, на первом кадре она запечатлена на фоне скал в зеленом трикотажном боди с длинными рукавами и белых сандалиях. На втором фото актрису запечатлели в персиковых плавках и укороченной футболке, а на третьем — в серебристом слитном купальном костюме с молнией в области декольте и черных вьетнамках на объемной подошве.

Публикация набрала больше 280 тысяч лайков. Поклонники оценили стройную фигуру Хенсон в комментариях. «Просто невероятная», «Поздравляю, мисс Тараджи, так держать, ты выглядишь потрясающе», «Вот это тело!», «Моя мотивация», «Сногсшибательная фигура для 51 года», — хвалили они в комментариях.

Ранее в октябре звезда «Игры в кальмара» снялась в откровенном образе для обложки Vogue. На фото 27-летняя актриса и модель Хо Ен Чон позирует в одежде французского модного дома Saint Laurent. Ее запечатлели в сетчатом бюстгальтере из страз, черном пиджаке с пайетками, серебристых шортах с низкой посадкой и черных ботфортах.