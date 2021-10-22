Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов

Футболистов российских клубов, выступающих в еврокубках, нужно заставить нормально тренироваться. Об этом Sport24 рассказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.

Спортсмен также придумал наказания для игроков. Среди них биатлонист упомянул лишение зарплаты на несколько месяцев. «Нужно отнять загранпаспорта, чтобы не позорились в еврокубках, и заставить играть в трусах и босиком по снегу», — добавил Тихонов.

Специалист отреагировал на поражения всех российских клубов в еврокубках на этой неделе. «Зенит» в Лиге чемпионов уступил «Ювентусу», а «Спартак» и «Локомотив» в Лиге Европы проиграли «Лестеру» и «Галатасараю» соответственно.

Тихонов выигрывал Олимпиады 1968, 1972, 1976 и 1980 годов. Все четыре раза спортсмен побеждал в составе эстафетной команды.