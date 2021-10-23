Депутат Госдумы сбил пенсионерку и уехал с места аварии

Депутат Государственной Думы и бывший глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев на своем автомобиле сбил 84-летнюю пенсионерку, сообщает RostovGazeta со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По информации издания, авария произошла 22 октября на улице Королева в Ростове-на-Дону. Сообщается, что после ДТП депутат остановился, вызвал скорую помощь, но уехал с места, не дожидаясь приезда экстренных служб.

У пострадавшей женщины медики диагностировали перелом челюсти шейки бедра, она находится в больнице. По словам очевидцев, помимо самого Кушнарева, в машине находилась его семья.

46-летний Виталий Кушнарев был избран в Госдуму восьмого созыва в сентябре. Администрацию Ростова-на-Дону он возглавлял с 2016 по 2019 годы.