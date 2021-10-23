Бывшая порноактриса показала способ предотвратить пятна пота на одежде

Бывшая порноактриса показала необычный способ предотвратить появление мокрых пятен на одежде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram.

28-летняя Мия Халифа (Mia Khalifa) поделилась роликом, в котором рассказала, что регулярно делает инъекции ботокса в подмышки, чтобы уменьшить чрезмерное выделение пота. Отмечается, что ботулотоксин при попадании под кожу блокирует импульсы, которые поступают к потовым железам от нервных волокон, тем самым останавливая работу потовых желез.

По словам блогерши, она страдает гипергидрозом — функциональное нарушение системы потоотделения, при котором человек обильно потеет. «Дезодорант в моем случае просто не работает, поэтому 2-3 раза в год я делаю инъекции и больше не страдаю от пятен на одежде, и вновь могу носить серые вещи», — заключила она и добавила, что процедура изменила ее жизнь.

В июле женщины раскрыли способы не потеть в области декольте. Одна из пользовательниц сети порекомендовала подкладывать под грудь ежедневные прокладки. Еще одна юзерша посоветовала использовать носки. «Просто положите пару ненужных носков в бюстгальтер, и вы удивитесь, как хорошо они работают!» — поделилась она.