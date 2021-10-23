Россиянам назвали три повода обратиться к врачу после перенесенного COVID-19

После перенесенной коронавирусной инфекции могут возникнуть трудности на работе или может ухудшиться настроение. Три повода обратиться за врачебной помощью назвала психолог Марина Решетникова, сообщает Life.

В частности, помощь психолога может потребоваться на фоне снижения работоспособности, проявляющегося как синдром хронической усталости. Еще одним поводом пойти к врачу является появление склонности к депрессии, а также снижение общего эмоционального фона. Наконец, третьим пунктом специалист назвала уменьшение интереса к жизни и получению удовольствия после перенесенного коронавируса.

Отмечается, что, согласно исследованиям, все перечисленное можно рассматривать как единый симптомокомплекс, который характерен и для других ОРВИ. Однако именно после COVID-19 его проявления могут наблюдаться до нескольких месяцев.

Ранее сообщалось, что австралийский психолог Крис Чирс (Chris Cheers) раскрыл негативные последствия коронавируса для психического здоровья миллионов людей. По его словам, пандемия COVID-19 — это «коллективное горе, переживаемое одновременно всем миром». Однако переживания людей отличаются: кто-то страдает из-за ухудшения здоровья, другие не могут присутствовать на похоронах близких, третьи потеряли работу.