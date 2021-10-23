Россиянам с медотводом от вакцинации против коронавируса дали полезный совет

Основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев дал полезный совет россиянам, которые имеют медотвод от вакцинации против коронавируса. Он порекомендовал в беседе с ТАСС таким людям уехать за город, перейти на удаленный режим работы и соблюдать масочный режим, чтобы обезопасить себя от заражения.

«Людям, у которых есть медотвод от вакцинации против COVID-19, нужно максимально ограничить контакты, перейти на удаленку, может, уехать в Подмосковье, за город и жестко соблюдать масочный режим», — подчеркнул эксперт.

Глава ДНКОМ напомнил, что граждане с медицинскими противопоказаниями, особенно пожизненными, наиболее уязвимы перед вирусом, им следует о себе позаботиться, поэтому нельзя вести такой же образ жизни, как у вакцинированных.

Ранее замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что к аллергическим реакциям, пожизненно освобождающих человека от вакцинации, относятся анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более восьми сантиметров в диаметре. Остальные противопоказания к вакцинации от COVID-19 она назвала временными.

