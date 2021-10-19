Врач назвал причины для получения постоянного медотвода от вакцинации

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, в каком случае россиянам могут дать постоянный медицинский отвод от вакцинации против коронавируса. По его словам, нельзя прививаться, если у пациента наблюдаются серьезные аллергические реакции на предыдущие вакцинации, пишет URA.RU.

Медик объяснил, что во всех инструкциях к вакцинам указано немного оснований для выдачи медотвода, однако они есть. Причинами для получения этого документа Болибок назвал анафилактический шок на предыдущие вакцинации этим или другим препаратом, коллаптоидные реакции (падение в обморок в ходе процедуры) и отек Квинке, возникающий на введение препарата.

Болибок добавил, что доказанные аллергические реакции на компоненты вакцин также являются противопоказанием к проведению прививки. Врач отметил, что существующие препараты против COVID-19 состоят из гипоаллергенных компонентов.

«Если говорить про отечественные вакцины против COVID, то та композиция, из которой сделаны сам активный компонент вакцины плюс растворитель, настолько гипоаллергенна, что я даже не слышал ни от кого, что вообще возникал анафилактический шок на введение ковидных вакцин. Ни разу не было описания, даже хотя бы как клинического случая», — подчеркнул специалист.

Врач-инфекционист Илья Акинфиев в беседе объяснил, что для получения медотвода неоходимо обратиться к участковому терапевту. Если заболевание пациента включено в список противопоказаний или в графу «вакцинация с осторожностью», то участковый оформляет медотвод, «и в этом никаких проблем нет», — заключил Акинфиев.

Ранее Минздрав назвал причину для получения постоянного медотвода от вакцинации. Постоянный документ выдается тем россиянам, у которых наблюдается гиперчувствительная реакция на компоненты вакцины.