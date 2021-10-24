В Белоруссии военные начали поставлять кислород в больницы

Вооруженные силы Белоруссии начали поставлять медицинский кислород в учреждения здравоохранения. Об этом сообщает телеканал СТВ.

Военные поставляют кислород с авиационных баз Военно-воздушных сил (ВВС) и войск противовоздушной обороны (ПВО), где есть соответствующее оборудование. Отмечается, что при необходимости дополнительные источники позволят обеспечить бесперебойную работу белорусских больниц.

По словам начальника технического расчета газообеспечения авиационной базы ВВС и войск ПВО Белоруссии Владимира Лозовского, в процессе добычи медицинского кислорода задействовано много оборудования. «Процесс на самом деле довольно трудоемкий, тяжелый за счет того, что в атмосферном воздухе содержание кислорода очень маленькое, а температура его кипения должна быть минус 183 градуса Цельсия», — добавил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал жестко пресечь попытки нажиться на здоровье граждан в условиях пандемии COVID-19. В частности, он обратил внимание на завышение предпринимателями стоимости услуг по транспортировке кислорода и предложил «повыворачивать карманы» таких бизнесменов.