Грузинский вор в законе Чиа опроверг участие в убийстве российской журналистки

«Прайм Крайм»: вор в законе Чиа заявил о непричастности к убийству россиянки в Тбилиси

32-летний грузинский вор в законе Лаша Баратели, известный в криминальном мире как Чиа, пообщался с прессой в нарушение воровских понятий и заявил публично о своей непричастности к убийству в Тбилиси российской журналистки Анастасии Шаталовой, застреленной 18 октября возле арендованного ею дома. Об этом сообщает «Прайм Крайм».

По информации издания, следствие считает, что авторитет был организатором преступления. Однако Чиа публично опроверг это утверждение и назвал журналистов «потенциальными убийцами его семьи». Авторитет опасается, что публикации СМИ могут навредить его возлюбленной — звезде грузинского кино и телевидения Шорене Бегашвили.

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Задержанный по подозрению в убийстве Шаталовой киллер Бека Латария заявил следствию, что за преступление Чиа обещал ему воровской подход, то есть дать рекомендацию на получение статуса. Также, по его словам, некий заказчик заплатил Чиа 20 тысяч долларов за убийство, а тот поручил устранить россиянку своему приближенному Латарии, сообщает Rustavi 2.

В 2016 году пранкер из окружения питерских воров в законе, которые находились в конфликте с Чиа, представился корреспондентом «Прайм Крайм» и взял у Баратели интервью. В нем грузин разоткровенничался и обсудил с «журналистом» других воров в законе. Это не понравилось коронованным и уважаемым представителям преступного мира, которые высказали Чиа свои претензии.

МВД Грузии сообщило о задержании троих подозреваемых в убийстве россиянки. 18 октября неизвестный мужчина в упор выстрелил в 30-летнюю Шаталову семь раз и скрылся.