Из переполненной нигерийской тюрьмы сбежали более 500 человек

В Нигерии после вооруженного нападения с динамитом из тюрьмы сбежали 575 человек

После нападения вооруженной группы людей на тюрьму в нигерийском штате Ойо из нее сбежали около 800 заключенных. Сотрудники исправительного учреждения смогли оперативно задержать более 250 человек, причем некоторые сдались добровольно, однако 575 успели скрыться и в настоящее время находятся в розыске, сообщает The Sun Nigeria.

При атаке были использованы огнестрельное оружие, гранаты и динамит, с помощью которого нападавшие взорвали часть тюремной стены. Личности нападавших боевиков пока не установлены.

Внутренние помещения тюрьмы, как указал представитель учреждения, разрушены не были.

Центр заключения под стражу в Ойо построили в 2007 году. Он рассчитан на 160 заключенных, но в момент нападения там находились 907 человек. Из них 92 процента ожидали суда, отбывали свой срок лишь 64 человека.

В июле этого года в индийской тюрьме заключенные смогли совершить побег при помощи соли и перца. Семеро человек набросились на охранников и забросали их специями в лицо, после чего скрылись.