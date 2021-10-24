Песков объяснил посыл речи Путина на Валдайском форуме

Песков о посыле речи Путина: Россия не собирается никого учить, но и Москву учить не нужно

Речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме не была конфронтационной. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, ее посыл был в том, что Москва не собирается никого учить, но и себя учить не позволит. Заявление пресс-секретаря передает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что не стоит воспринимать выступление главы государства как очередное противостояние. «Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью (в 2007 году). В свое время суть мюнхенской речи не поняли», — сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Он отметил, что Россия может себе позволить жить так, как считает нужным. При этом страна будет рада дружить и сотрудничать с другими государствами. «Но не смейте нас учить, больше мы этого терпеть не будем», — заключил Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что речь Путина на Валдайском форуме не должна повлиять на отношения со странами Запада. Он подчеркнул, что Россия «была, есть и будет неотъемлемой частью Европы».

В четверг, 20 октября, президент России выступил на пленарной сессии в рамках XVIII ежегодного заседания клуба «Валдай». Выступление главы государства длилось около 3,5 часов.