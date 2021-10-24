Появились подробности о найденном мертвым в Москве участнике «Минуты славы»

У певца из Вьетнама, участника шоу «Минута славы» Нгуена Ван Хынга, которого нашли мертвым в Москве, уже давно начались проблемы со здоровьем. Подробности о случившемся появились в Telegram-канале «МК: срочные новости».

По его информации, на протяжении последних нескольких месяцев исполнитель жаловался на боли в животе, а также резко потерял вес. При этом предварительной причиной смерти Ван Хынга назван сердечный приступ.

Утром в субботу, 23 октября, вьетнамец заехал к другу на Арбат, чтобы позднее вместе с ним отправиться к врачам, однако «упал замертво». Прибывшие на место медики констатировали смерть артиста.

Ранее сообщалось, что 39-летнего Ван Хынга нашли мертвым в квартире в центре российской столицы. При этом следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Нгуен Ван Хынг стал известен после участия в шоу талантов на Первом канале. В 2014 году он исполнил на сцене песню Ивана Дорна «Ненавижу», получил одобрение от всех судей — ведущих Ларисы Гузеевой и Александра Маслякова, спортсменки Лидии Скобликовой и политика Владимира Жириновского — и смог добраться до полуфинала.