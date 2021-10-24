Священника-«пророка» обвинили в человеческих жертвоприношениях

Полицейские на Ямайке арестовали объявившего себя пророком священника Кевина Смита по подозрению в убийстве двух человек. Об этом пишет Jamaica Observer.

Вместе со священнослужителем был задержан 41 его последователь. По версии следствия, Смит в ходе воскресной службы провел ритуал человеческого жертвоприношения, перерезав горло 39-летней женщине и неизвестному мужчине. Таким образом он «избавил их тела от "нечистой" крови».

До убийства он объявил, что «поведет их к спасению в Ноев ковчег», приказал своей пастве надеть белые одежды и обернуть смартфоны фольгой.

Еще три человека были госпитализированы с опасными для жизни травмами. Еще один прихожанин во время появления полиции открыл стрельбу по стражам порядка и был уничтожен ответным огнем. Также в церкви были обнаружены еще несколько потенциальных жертв, в том числе обнаженных мужчин и животных, выстроенных в ряд.

Кроме того, Смита подозревают в сексуальном насилии над детьми.