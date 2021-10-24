Шойгу раскрыл причину отдыха Путина в Сибири

Министр обороны России Сергей Шойгу раскрыл причину, которая вдохновила главу государства Владимира Путина отдохнуть в Сибири. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин».

По словам министра, он показал президенту России международный журнал о природе, в котором иностранный путешественник рассказывал об удивительных российских местах.

«Был там-то, прошел туда-то, видел то-то. И там фотография, он [Путин] говорит: "Почему он сумел там побывать?" И мы на следующий год были в самом этом месте», — сказал Шойгу.

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Ранее 24 октября глава Минобороны поведал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке Путина во врем их ночевки в тайге. «Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — сказал Шойгу.

В начале сентября Путин и Шойгу побывали в Сибири. После рыбалки и заплыва на катере, в ходе которого лидеру страны встретилась щука, они отправились в палатки.

Шойгу, оценивая палатку Путина, заметил, что она «солидная». Путин объяснил внушительные размеры своего жилища тем, что «надо лучше работать», а затем политики рассмеялись. Министр обороны заострил внимание на изображении камина на палатке главы государства. «Между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — пошутил Путин. По словам Шойгу, «посидеть у огонька — хорошо придумано».