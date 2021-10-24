Шойгу рассказал о необычном камине в палатке Путина

Шойгу рассказал, что обогреватель в палатке президента напомнил ему очаг из «Буратино»

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о необычном обогревателе, который был установлен в палатке президента Владимира Путина во врем их ночевки в тайге. Его слова передает ТАСС.

«Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино: помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь и все остальные вещи», — сказал Шойгу в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин».

Министр отметил, что обогреватель «вызвал неподдельный веселый интерес», за что он поблагодарил людей, которые занимались подготовкой экспедиции.

В начале сентября Путин и Шойгу побывали на Дальнем Востоке. После рыбалки и заплыва на катере, в ходе которого лидеру страны встретилась щука, они отправились в палатки.

Шойгу, оценивая палатку Путина, заметил, что она «солидная». Путин объяснил внушительные размеры своего жилища тем, что «надо лучше работать», а затем политики рассмеялись. Министр обороны заострил внимание на изображении камина на палатке главы государства. «Между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите», — пошутил Путин. По словам Шойгу, «посидеть у огонька — хорошо придумано».