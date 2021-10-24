В Госдуме обвинили США в усугублении дипломатической напряженности

Решение Государственного департамента США о включении россиян в список «бездомных наций» является «очередным шагом» американской стороны к усугублению «дипломатической напряженности» в отношениях с Россией. Об этом первый зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Он обвинил США в ухудшении отношений с Россией и подчеркнул, что действия Вашингтона в соответствующем направлении стали неким трендом. По его мнению, подтверждением тому служат высылка российских дипломатов и закрытие консульств в Соединенных Штатах, которые происходили ранее.

«Сегодня они ссылаются на то, что у них нет людей (дипломатических представителей в России — прим. «Ленты.ру»), что у нас нестабильная политическая ситуация. У нас все хорошо, слава богу. Прошли многоуровневые выборы в стране», — добавил Саралиев.

Ранее Госдеп США причислил россиян, желающих получить американскую визу, к «бездомным национальностям». К этой категории относят граждан тех стран, в которых у Соединенных Штатов нет консульского представительства, или где политическая ситуация считается настолько нестабильной, что не позволяет дипмиссии рассматривать заявки их граждан на визу.

Кроме россиян «бездомными нациями» в США также считают граждан Венесуэлы, Йемена, Ирана, Кубы, Ливии, Сирии, Сомали, Южного Судана и Эритреи.