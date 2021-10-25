Выпускник пришел в российскую школу с винтовкой

В школе Балаково полиция задержала пьяного мужчину с винтовкой, он хотел подарить оружие

В Балаково Саратовской области сотрудники полиции задержали вооруженного мужчину на территории школы №13. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе местной администрации.

Задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Он заявил полицейским, что является выпускником учебного заведения. При нем была пневматическая винтовка. Он никому не угрожал, стрельбу не открывал.

Мужчина объяснил, что пришел в школу, чтобы подарить винтовку для проведения стрельб.

В результате инцидента никто не пострадал.

6 октября в Татарстане мальчик пришел на уроки в школу в бронежилете, противогазе и с муляжом автомата в руках. По словам очевидцев, ученик в возрасте 8-10 лет вел себя «очень серьезно и гордо».