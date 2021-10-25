В России оценили масштаб миграции из-за изменения климата

Специалисты оценили масштаб текущей климатической миграции в России и перспективы увеличения числа переселенцев из-за экологической катастрофы в ближайшем будущем. Переезд граждан из одних регионов в другие из-за более благоприятной ситуации с окружающей средой идет не первый год, пишут «Известия».

Эксперты подчеркивают, что в России не ведется открытая статистика по климатической миграции. Люди, сменившие место жительства из-за потепления, зачастую попадают в категорию вынужденных переселенцев. «Традиционно это промышленные уральские регионы и, например, Кузбасс. Более молодые жители этих населенных пунктов ожидаемо выбирали переезд. Далее и население постарше двинулось в путь — люди, которые либо готовятся к выходу на пенсию, либо только-только вошли в категорию пенсионеров, приобретали жилье в городах поменьше с низким уровнем развития промышленности», — пояснила зампредседателя комиссии по устойчивому развитию и экологии Российской ассоциации содействия ООН Наталья Рязанова.

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Люди среднего и старшего возраста, которые переезжают в теплые регионы страны, эксперт также отчасти относит к представителям внутренней климатической миграции, отмечая эффект наращивания числа переездов на сфере недвижимости. «Мы видим, что на юг переезжают молодые семьи, которые, например, работают удаленно. Считать их климатическими беженцами, конечно, нельзя, но переселенцами — можно. Это опять же вопрос семантики термина "климатическая миграция", того, как мы будем его употреблять», — предупредила Рязанова, отмечая, некоторым подобным мигрантам пришлось оставить родные края из-за того, что там промышленные объекты и жилье с нарушениями по экологическим соображениям.

Прямо относятся к категории климатических переселенцев люди, жившие вдоль рек, которые теперь разливаются из-за глобального потепления все чаще и чаще, например, в Якутии. «Почти невозможно стало причаливать в отдельных местах, заниматься ловлей рыбы и добычей зверя даже для собственного потребления», — объяснила Рязанова.

Таяние мерзлоты приводит к выбросам таких парниковых газов, как СО2 и метан. «Вместе с тем это источник пресной питьевой воды — самого ценного на сегодняшний день ресурса в мире. И это все понимают, в том числе другие страны, страдающие из-за ее дефицита», — подчеркнула эксперт по устойчивому развитию Арктического совета Юлия Зворыкина.

Ранее приготовиться к климатической миграции россиян призвала зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко. Власти разрабатывают планы минимизации уязвимости жителей и экономики страны к проблемам экологии, в том числе в части дефицита жизненно важных ресурсов.