Мужчина отправил интимное фото на незнакомый номер и получил неожиданный ответ

Пользователь Reddit поделился историей о том, как отправил свою интимную фотографию на незнакомый номер и получил неожиданный ответ. Мужчина признался, что ему стало очень стыдно, когда он узнал, что адресатом сообщения на самом деле была коллега его жены.

Автор поста рассказал, что недавно его жена и теща отправились в совместную поездку с приятелями по работе. «Внезапно я получил сообщение с незнакомого номера: "Где фотографии твоей задницы, урод?" Я написал своей жене и спросил, могу ли я отправить на этот номер снимок моей задницы. И она сказала мне: "Да! Сделай это"», — вспомнил он.

В результате мужчина отправил откровенный кадр. Ответ, который он получил от собеседника, сильно удивил рассказчика. Незнакомый человек написал имя его жены и отметил, что ей очень повезло с мужем. Через некоторое время рассказчик узнал, что стал жертвой розыгрыша: сообщение отправила коллега его супруги, которая была вместе с ней в поездке.

«Я весь покраснел от смущения. Мне только что позвонила жена. Оказывается, моя фотография сильно развеселила их, включая саму отправительницу сообщения. Мне все еще очень стыдно», — поделился он.

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