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Недовольные высокими тарифами ЖКХ украинцы прорвались в здание горгаза

В Житомире митингующие против повышения тарифов ЖКХ устроили потасовку с главой горгаза
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Кадр: Житомир.info | Новости Житомира / YouTube

Украинцы, участвовавшие в митинге против повышения тарифов ЖКХ, собрались у офиса региональной газовой компании «Житомиргаз» для встречи с руководством. Впоследствии протестующие ворвались в здание, передает местное издание «Житомир.инфо».

По данным агентства, люди пришли к офису в 11:00 утра (совпадает с московским) и потребовали встречи с управляющими для обсуждения цен на газ. Отмечается, что после многочисленных просьб людей, недовольных высокими ценами, к ним никто не вышел — около полудня протестующие решили сами пройти в здание.

Первоначально жители города смогли попасть в кабинет председателя правления Валентина Ющенко, общение с которым окончилось бранью и потасовками. Затем участники акции протеста прошли в зал заседаний. Сейчас на месте работает полиция, добавили в СМИ.

22 октября украинцы устроили акцию протеста у стен Верховной Рады из-за высоких тарифов ЖКХ, взяв за основу стиль популярного корейского сериала «Игра в кальмара». Собравшиеся требовали понизить цены на коммунальные услуги. На вопрос о том, почему вышедшие на акцию люди одеты в мешки, некоторые ответили, что это означает нехватку финансов на базовые вещи при необходимости тратить большую часть денег на оплату ЖКХ. Депутаты протестующих проигнорировали.

Ранее в октябре лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко объявила, что на Украине необходимо ввести чрезвычайное положение в энергетике, чтобы минимизировать последствия наступающего полномасштабного энергетического кризиса.

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