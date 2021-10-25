Появились новые детали в деле о похищенной из палатки четырехлетней девочки

Голос похищенной в Австралии четырехлетней девочки попал на запись камеры видеонаблюдения, расположенной на территории палаточного лагеря. О новых деталях дела пишет The Sun.

Полиция Западной Австралии получила копии видеозаписи с камеры видеонаблюдения пляжной хижины, которая находится в 20 метрах от места, где остановилась семья похищенной четырехлетней Клео Смит (Cleo Smith). Выяснилось, что за день до исчезновения голос ребенка попал на запись — это позволило правоохранительным органам подтвердить, что Смит действительно находилась в лагере.

Кроме того, появилась информация, что в день исчезновения девочки был замечен автомобиль, который свернул на юг с дороги Блоухолз-роуд между 3:00 и 3:30 утра. Детективы призвали водителя транспортного средства связаться с полицией, подчеркнув при этом, что этот человек не находится под подозрением в похищении.

Помимо прочего, следствие исключило версию, что похищение Смит было спланировано. Полиция утверждает, что не обнаружила никаких признаков, что девочку преследовали или следили за ней в течение нескольких дней.

Ранее в октябре сообщалось, что четырехлетняя Клео Смит пропала из кемпинга Blowholes, изолированного места в 30 минутах от Северо-Западного прибрежного шоссе, во время семейного отпуска в ночь на 16 октября. Последний раз девочку видели спящей в палатке в 01:30 — однако когда ее родители проснулись в шесть утра, ребенок уже исчез.