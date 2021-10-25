Россиянам назвали оптимальную стоимость отдыха в Краснодарском крае в межсезонье

Оптимальная стоимость ночи в отелях Краснодарского края в межсезонье составляет 1-2,7 тысячи рублей. Такие цены назвали специалисты туротрасли, пишет «Комсомольская правда».

Эксперты обратили внимание, что в этом году в межсезонье средняя стоимость размещения в отелях минимальной звездности (до трех звезд) в Сочи, Геленджике и Анапе снизилась. «Прекрасный отель в Имеретинке распродает номера по минимальным ценам. На нерабочую неделю бронируют по 3,5 тысячи за три ночи — это, получается, чуть больше тысячи в сутки», — отмечает представитель российского турагенства.

Отмечается, что в этом году самыми востребованными среди туристов оказались именно трехзвездочные отели — их доля в бронированиях по Краснодарскому краю стала приближаться к 38 процентам. Размещение в объектах без звезд составило 27 процентов — средний чек упал до 2,7 тысячи рублей.

Тем не менее, более элитные заведения, например, SPA-отели, наоборот, не снижают цены даже в межсезонье. По сравнению с 2019 годом стоимость проживания выросла на 10-20 процентов.

Ранее в октябре эксперты туристической отрасли отметили резкий рост стоимости проживания в отелях Крыма в период новогодних праздников. Так, стало известно, что цены на размещение в гостиницах черноморского курорта повысились на 20-50 процентов по сравнению с 2019 годом.